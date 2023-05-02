Son Dakika
Nusret’in mürettebatından Soydabaş’a ziyaret
YAŞAM 02.05.2023, 13:22
İzmit Marina’ya demirleyen Nusret’in mürettebatı Büyükşehir Başkan Vekili Soydabaş’ı ziyaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Çanakkale’nin geçilmez olduğunun nişanesi olan ve tarihin seyrini değiştiren Kahraman Nusret Mayın Gemisi’nin anısını yaşatan TCG Nusret Müze Gemisi, 2 Mayıs 2023 Çarşamba günü İzmit Marina İskelesi’ne demirledi.
TCG Nusret Müze Gemisi’nin mürettebatı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş’ı ziyaret etti.
Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, 10.00-12.00 ila 13.00-18.30 saatleri arasında Kocaelililerin ziyaretine açık olacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Eyüpspor
|34
|59
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|33
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|76
|2. Arsenal
|33
|75
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
|5. Liverpool
|33
|56
|6. Tottenham
|34
|54
|7. Aston Villa
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|33
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|32
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|79
|2. Real Madrid
|32
|68
|3. Atletico Madrid
|32
|66
|4. Real Sociedad
|32
|58
|5. Villarreal
|32
|53
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|32
|47
|8. Girona
|32
|44
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Rayo Vallecano
|32
|43
|11. Sevilla
|32
|41
|12. Mallorca
|32
|41
|13. Celta Vigo
|32
|39
|14. Cadiz
|32
|35
|15. Real Valladolid
|32
|35
|16. Almeria
|32
|33
|17. Valencia
|32
|33
|18. Espanyol
|32
|31
|19. Getafe
|32
|31
|20. Elche
|32
|16
Röportaj & Söyleşi Tümü