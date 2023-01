Numan Kurtulmuş seyir terası ve sosyal tesis açtı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulubey Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesislerin resmi açılış programı gerçekleşti.ORDU (İGFA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde son yıllarda yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. İlçedeki turistik tesislerin sayısı da artıyor. İlçede başlatılan projelerin çalışmaları sürerken, bazı projelerin ise açılışı gerçekleşti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ulubey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, 20 dönümlük bir alanda, sosyal donatıların da bulunduğu ve Ordu’da ilk olma özelliğine sahip seyir terası ile bungalov evlerin açılışı yapıldı.

OBB BAŞKANI GÜLER: “BİR ELİMİZ ULUBEY’İN ÜZERİNDE”

Sosyal tesislerin açılış programında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ulubey ilçesinde yapılan projelere her zaman destek verdiklerini belirterek, “Zaten bir elimiz bizim Ulubey’in üzerinde. Anne memleketim olduğu için, adaleti sağlamak açısından birazcık kepçeyi kaçırıyoruz. Bu bakımdan güzel bir çalışmayı yapıyoruz. Çok güzel bir belde, İsa kardeşimiz güzel çalışmalar yapıyor. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz buraya neredeyse 72 milyar TL para harcadık, bugünün parasıyla 3-4 ile çarparsanız fena sayılmaz, sizlere helal olsun. Bulunduğumuz yer Büyükşehir Belediyesi’ne aitti ve İsa beyi kırmadık, bu güzel tesisi sizlere verdik. Çok güzel çalışmalar yapılmış ve gerçekten harikulade bir yer. Bu çalışmalara zaten devam edeceğiz” dedi.

Karaağaç Mahallesi’ne kurulacak olan lisanslı depoculuk merkezi kuracaklarını belirten Başkan Güler, “Orada güzel bir organize sanayi bölgesi var. Orda biz de kolaylık olsun diye 100 dönümlük yer aldık. Oraya da güzel tesisler yapıyoruz. Maden bakımından da burası zengin, zaten büyük ölçüde yol ve su gibi işleri tamamlandı. Akpınar’daki ilkokul binasına biyo-inovasyon merkezi kurduk ve orada çok güzel doku kültürü ile dünyadaki her bitkinin, her ağacın numunesinden bir tane aldığınız zaman, onlardan on binlerce üretip fidan ve fideleri dağıtıyoruz. Terk edilmiş okulu alıp, güzel bir merkez haline getirdik. Gelecekteki en önemli konu gıda konusu, enerji konusunu zaten bakan iken epeyce hallettik. Yolu açtık ve 6 saatte Mersin’e gidiliyor, bu Ulubey’in de çok önemli bir avantajı. Saymakla bitmeyecek kadar çalışmalar yaptık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da burayı çok seviyor” şeklinde konuştu.

ULUBEY BELEDİYE BAŞKANI TÜRKCAN: “İLÇEMİZE ÇOK CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK”

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, toplu açılış programına çok sayıda vatandaşın katılım sağladığını söyledi. Yapımı tamamlanan sosyal tesislerin içerisinde 6 tane bungalov ev, restoran, fanus kamelyalar, çocuk oyun parkları ve sosyal yaşam alanlarının olduğunu söyleyen Türkcan, “Turizm anlamında Ulubey’de çok gerek özel sektör, gerekse belediye olarak ciddi projeler yaptık. Küpkaya Kanyonumuzu yaklaşık 1 yıl önce özel sektör kardeşimiz hizmete açtı. Ordu’nun teleferiği varsa, bizim de ziplinemiz var. Küpkaya Kanyonu’nda turizm anlamında çok ciddi yatırım yaptık. Bakıldığında biz çok sayıda devlet yatırımları da kazandırdık. Ulubey Devlet Hastanesi yaklaşık bir buçuk yıldır vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Göreve geldiğimizde İmam Hatip Lisemiz kapanmak üzereydi, Allah’a hamdolsun, okulumuzun kapanmaması için Genel Başkan Vekilimiz Numan Kurtulmuş’u ziyaret ettiğimizde okulumuzu Spor Okulu Proje İmam Hatip yaptık, biz Ulubey’e gelene kadar tabelası takılmıştı. Geçen yıl 40 öğrencimiz mezun oldu” şeklinde konuştu.

GENEL BAŞKAN VEKİLİ KURTULMUŞ: “ORDU’DA FEVKALADE GÜZEL İŞLER YAPILIYOR”

Ak Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Ordu’da önemli çalışmaların hayata geçirildiğine dikkat çekti.

Genel Başkan Vekili Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

“Buraya Hilmi Başkanımız kendisinin de ifade ettiği gibi pozitif ayrımcılık gösteriyor. Son dönemlerde Ulubey fevkalade güzel hizmetler alıyor. Az önce seyir terasında yapılanları gördük. Fevkalade güzel işler yapılıyor. Ulubey’in ve bütün ilçelerin ofisi gibi Ankara’da çalışıyoruz. Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına Ulubey’in destek verdiğini biliyorum ve bu desteğin süreceğine inanıyorum. Türkiye çok önemli günlerden geçiyor. Her alanda yarışabilir bir duruma gelmiştir. Yıllarca bitirilemez denilen Karadeniz otoyolu bitti, denizin üstüne yapılan havaalanı çok önemli hizmetler veriyor. Her alanda Türkiye’nin kapasitesinin arttığını görüyoruz. Bizim gibi ülkelerin hedeflerinin olması lazım. Çünkü biz sıradan bir millet ve ülke değiliz. Biz Osmanlının torunları olan bir milletiz. Türkiye küçük hesaplarla gündelik işlerle vakit kaybedemez. Hedefimiz yeniden güçlü büyük Türkiye’yi kurmaktır. Yani ele güne muhtaç olmayan, iki ayağı da sağlam basan, ekonomisiyle, sosyal hayatıyla güçlü olan bir Türkiye’nin kurulmasıydı. Çok şükür 20 yıllık bu süre içerisinde bunun alt yapısı hazırlandı. Türkiye her alanda yapmış olduğu büyük hizmetlerle güçlü büyük Türkiye istikametindeki alt yapısını tamamlamış oldu.”

ORDU VALİSİ SONEL: “EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN”

Ordu Valisi Tuncay Sonel yapılan çalışmalar için emek veren herkese teşekkür ederek, “19 ilçemizle biz kocaman bir aileyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin güler yüzünü, şefkatini yetim öksüzlerimize, şehit ailelerimize, engellerimize, en ücra köşedeki vatandaşlarımıza tüm ekibimizle gösterme gayretindeyiz. Burada çok güzel tesisler yapılmış. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah Rabbim birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin” dedi.

HAVAALANINA EN YAKIN SOSYAL YAŞAM ALANI

Ulubey’de turizm potansiyelini arttırmak için devam eden çalışmalar çerçevesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulubey Belediyesi’ne devredilen 28 dönümlük Sayacabaşı Mesire Alanı’nda 6 bungalov ev ile bir dubleks ev, fanus kamelyalar, çocuk oyun alanları ve restoran bulunuyor. 20 sönüm alan üzerine ve adını ilçenin kurucusundan alan, 30 metre yükseklik, 35 metre uzunluk ve 8 metre genişliğe sahip Uluğbey Seyir Terası’nda mesire alanı, sosyal alanlar, çocuk oyun alanları ve kapalı kamelyalar bulunuyor.