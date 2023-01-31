Notalar KO-MEK’te hayat buldu

KO-MEK, Kocaeli’nde müzik ve gösteri sanatlarında eğitim almak isteyenlerin yeni kapısı oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), mesleki ve istihdama yönelik kurslarıyla birçok vatandaşın yeni bir iş umudu olurken sanayicinin de istihdam hamlesine destek vermeye devam ediyor.

Meslek ve kişisel gelişim kurslarının yanı sıra gösteri ve sanat eğitimleriyle de adından söz ettiren KO-MEK verdiği tamamen ücretsiz kurslarıyla kentin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunuyor. KO-MEK şimdiye kadar gösteri ve sanat branşlarında 35 bin 559 kişiye eğitim vererek bu alanda ulaşılması güç bir başarı elde etmiş oldu. Bu alanda eğitim alan vatandaşlar, yeteneklerini geliştirmenin ayrıcalığını yaşarken, KO-MEK aynı zamanda kentin adeta rehabilitasyon merkezi görevini görüyor.

SANATSAL GELİŞİME DESTEK

Kurulduğu günden beri adeta bir Halk Üniversitesi olan KO-MEK 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplam 369 farklı branşı ile eğitim vermeye devam ediyor. Meslek Branşları ile istihdama katkı sunacak olan KO-MEK, gösteri ve sanat branşlarında; Bağlama, Bendir, Drama, Gitar, Keman, Kemençe, Ney, Salon Dansları, Tiyatro, Türk Halk Oyunları, Türk Müziği Koro Çalışmaları, Türk Müziği Nazariyatı ve Ud branşlarında vatandaşlara eğitim vererek sanatsal gelişime destek veriyor. Geleceğe hazırlanan kursiyerlerin eğitim salonlarını doldurduğu KO-MEK’te geleceğin sanatçıları yetişiyor.

Gölcük KO-MEK ney kursuna katılan tarih öğretmeni Nasır Yıldırım, “Üniversiteyi Konya’da okudum son senemde Konya’dan bir hatıra kalması için ney dersi almaya karar verdim. 2 yıl ney dersi aldıktan sonra bırakmıştım uzun süre sonra KO-MEK’te açıldığını duyunca tekrardan Ney dersi almak için buraya geldim” diyor. Bir diğer kursiyer diş hekimi Nursena İşeri ise “Üniversiteden sonra kendime güzel bir aktivite edinmek istedim KO-MEK ile tanışmam bu vesileyle oldu. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim, eğitim ortamı ve eğitim kalitesi çok yüksek. Bize bu imkânı sunan tüm KO-MEK ailesine teşekkür ediyorum” ifadesini kullanıyor.