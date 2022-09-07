'Nostalji Kraliçesi' Manisalıları mest etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Konserleri' kapsamında sahne alan ‘Nostalji Kraliçesi’ Muazzez Ersoy, şarkıları ile sevenlerini mest etti. 7’den 70’e her yaştan Manisalının ilgiyle takip ettiği konserde Ersoy, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.MANİSA (İGFA) - Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümüne özel olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kurtuluş Konserleri’ etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı, ‘Nostalji Kraliçesi’ Muazzez Ersoy’u ağırladı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki konseri; Manisa Büyükşehir Belediye Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Daire Başkanları, MHP İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, İl KAÇEP Başkanı Neşe Töz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve binlerce Manisalı takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, kurtuluşun 100. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle andı; Muazzez Ersoy’a çiçek ve mesir macunu takdim etti.