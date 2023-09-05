'Nostalji Kraliçesi' Manisalıları mest etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kurtuluş Günleri Konseri’ etkinliği kapsamında Nostalji Kraliçesi olarak adlandırılan Türk Sanat Müziği’nin sevilen sesi Muazzez Ersoy’u, Akhisarlılarla buluşturdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Günleri Konseri etkinliği kapsamında Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Muazzez Ersoy’u Akhisar halkıyla buluşturdu.

Akhisar Gölet Alanı’nda düzenlenen konseri Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy’un yanı sıra Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, meclis üyeleri, MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, Akhisar Muhtarlar Dernek Başkanı İhsan Gümüş, mahalle muhtarları ve vatandaşlar takip etti. Konser öncesinde yaşanan sağanak yağışa rağmen Akhisar Gölet Alanı’na yoğun katılım sağlayan Akhisarlılar, Muazzez Ersoy’un seslendirdiği şarkılara eşlik ederek, konseri doyasıya yaşadılar.

Güçlü alkışlarla konserine başlayan Muazzez Ersoy’un açılış şarkılarını söylemesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sahneye davet edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını Akhisar halkına ileten Aksoy, Kurtuluş Günleri kapsamında tüm ilçelerde konserler düzenlediklerini söyledi ve iyi eğlenceler diledi.

Daha sonra Muazzez Ersoy’a hediye takdimi yapılırken, gecenin anısına fotoğraf çekilmesi ardından Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, şarkılarını alanı dolduran Akhisarlılarla birlikte söyledi.