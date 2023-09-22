Nöbetçi Kitaphanelerden üniversiteye...

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphanelerde sınavlara hazırlanarak farklı üniversitelere yerleşen öğrenciler, Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, ilkini 2020 yılında hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphanelerle öğrencilere yeni sosyal alanlar ve ders çalışmak için uygun ortamlar oluşturdu.

2020 yılında Konak Nöbetçi Kitaphaneyle başlayan süreç, öğrencilerin bu mekanı benimsemesi ve tercih etmesiyle yeni merkez ihtiyacını doğurdu. Bunun üzerine 2021’de şu an Nöbetçi Kitaphanelerin merkezi olan Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphane hayata geçirildi. Devamında Huzur Mahallesinde Z Kütüphane formatında bir nöbetçi kitaphane, son olarak da Mesudiye Mahallesi Kanal İnegöl projesi içerisinde bir nöbetçi kitaphane yapılarak hizmete alındı.

MERKEZLER BAŞARIYI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Bu merkezler özellikle sınavlara hazırlanan gençlerden gördüğü talep ile ders çalışma noktasında eşsiz birer mekana dönüştü. Sağlanan imkanlar ve sunulan ortamla, öğrencilerin başarıları da artmaya başladı. Her yıl farklı sınavlarda başarılara sahne olan Nöbetçi Kitaphanelerde son yapılan üniversite sınavında istedikleri üniversitelere yerleşen 15 öğrenci, bugün teşekkür etmek adına Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARIYLA GURUR DUYDUK

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, kimisi Koç Üniversitesini yüzde 100 burslu kazanan, kimisi Çapa Tıp, kimisi Gazi Tıp her biri değerli ve kıymetli okullara yerleşen öğrenciler, İnegöl Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerle başarılarını pekiştirdiklerini ifade ettiler. Bu nedenle Başkan Taban’a teşekkür etmek maksadıyla ziyaret ettiklerini kaydeden öğrencilere, Başkan Alper Taban da bu ince düşünceleri için teşekkür etti. Nöbetçi Kitaphanelerin meyvelerini verdiğini görmekten büyük mutluluk duyduklarını da ifade eden Alper Taban, “Bu merkezler bizim için çok kıymetli. Gençlerimizin geleceğine yön veren merkezler. Bugün burada yaptığımız projelerin meyvelerini alıyor olmak da ayrı bir gurur bizler için. Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyduk. Tabi biz sadece mekan hazırlıyor ve fiziki şartları oluşturuyoruz. Buradaki başarı öğrencilerimizin kendisine ait. Bizler sadece aracıyız. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.