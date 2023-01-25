'Nöbetçi Kitaphaneler' Google'ın gözdesi oldu

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve öğrencilerin geleceklerinin temellerini attığı Nöbetçi Kitaphaneler, amacına ulaşıyor. Özellikle sınav öncesi dönemlerde yoğun ilgi gören Nöbetçi Kitaphaneler, 2022 yılında İnegöl’de Google’da en çok aratılan kelime oldu.BURSA (İGFA) - İnegöl elediye Başkanı Alper Taban, “Öğrencilerimiz için oluşturduğumuz merkezlere gençlerimizin bu şekilde sahip çıkması, bizim için en önemli başarıdır” dedi.



İnegöl Belediyesi’nin gençler için özel bir konsept ile oluşturduğu ve ilkini 2020 yılında şehre kazandırdığı Nöbetçi Kitaphaneler, geride kalan 2 yılda adeta öğrencilerin vazgeçilmez mekanları oldu. Kitaphaneye gösterilen yoğun ilgi sonrası 2 ve 3’üncü Nöbetçi Kitaphaneler de kısa sürede şehre kazandırıldı.

Bugün 4’üncü Nöbetçi Kitaphanenin yapımı Mesudiye Mahallesinde Kanal İnegöl projesi içerisinde sürüyor. Şubat ayında açılması planlanan dördüncü merkez, öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor.

GOOGLE’DA EN ÇOK NÖBETÇİ KİTAPHANELER ARATILDI

Hem lise hem üniversite düzeyinde öğrencilerin yoğun olarak kullandığı, aynı zamanda farklı sınavlara girecek öğrencilerin de yoğun maratona hazırlanmak için tercih ettiği Nöbetçi kitaphaneler, Google aramalarında da öne çıktı.

Google Trends 2022 yılında en çok aratılan ve merak edilen konuları paylaştı.

2022 yılında Türkiye’de Google üzerinden içinde “İnegöl” kelimesi geçen en çok arama yapılan sorgular açıklandı.

Buna göre İnegöllüler 2022 yılında en çok “İnegöl Nöbetçi Kütüphane” sorgusunu arattı. İkinci sırada ise yine “Kitaphane İnegöl” sorgusu yer aldı.

12 BİN 530 AKTİF ÜYE VAR

İnegöl Belediyesi’nin hedefi 12’den vuran Nöbetçi Kitaphane projesine ve açıklanan Google verilene ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’de öğrencilerimizin en çok faydalandığı alanlardan biri Nöbetçi Kitaphanelerimiz. Şehrimizde 3 Nöbetçi Kitaphaneye ulaştık. Dördüncü merkezimizin yapımı sürüyor. Şubat ayında orayı da öğrencilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Sayılarını arttırmak üzere çalışmalarımız sürerken mevcut alanların da yoğun şekilde kullanıldığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kitaphanelerimiz şu an aktif 12 bin 530 üyeye sahip. Günlük 700 ila 1000 kullanıcı faydalanıyor. 20 bin kitabın yer aldığı kitaphanelerimiz, öğrencilerimizin vazgeçilmez mekanlarından biri oldu. 2022 yılında kitaphanelerimizde 156 bin 535 öğrencimize hizmet verildi. Burada sadece ders çalışma ortamı değil zamanla farklı aktiviteleri de hayata geçirdik. Askıda test uygulaması, sınav simülasyonları ve kişisel gelişim seminerleri ile birlikte son olarak ‘Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor’ projesi bu mekanlardan aldığımız ilhamla ortaya çıktı” dedi.