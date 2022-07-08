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Niyetiniz varsa... Bu listeyi kontrol etmeden çıkmayın

YAŞAM 08.07.2022, 16:42
Niyetiniz varsa... Bu listeyi kontrol etmeden çıkmayın

Şehrin karmaşası, bitmek bilmeyen hayat koşturması ve yoğun iş temposundan sonra, hepimiz keyifli bir tatili hak ettik. Peki, tatile giderken valizinize konulması gerekenler listenizi hazırladınız mı? Yoksa, hala böyle bir listeniz yok mu?İSTANBUL (İGFA) - Gönül rahatlığı ile tatile çıkmak isteyenlerin seyahat esnasında yanında götürmesi gerekenler için bir ihtiyaç listesini turizm sektörünün deneyimli oyuncuların Tatilsepeti oluşturdu.

Gözle görülür ihtiyaçlardan ufak ayrıntılara kadar, yurt dışı ya da yurt içi seyahatlerde olmazsa olmazları içeren bir liste hazırladı.

Tatile giderken yapılan en büyük hatalardan biri, giyerim düşüncesiyle neredeyse dolaptaki tüm kıyafetleri valize doldurmaya çalışmak. Yapmanız gereken oldukça basit; kombinlerinizi evde yapıp kalacağınız gün ve akşam sayısı kadar kıyafet hazırlayın. O da içinize sinmiyorsa, bir tane ekstra kıyafet alın.

Çocuğunuz varsa, her türlü aksiliğe hazırlıklı olmakta fayda var. Ateş düşürücü, ağrı kesici şuruplar, termometre, fitil, yanık ve pişik kremleri, sıcak mevsimlerde sivrisinek kovucular, kaşıntı giderici kremler, çocuğunuzun hassas tenini koruyacak yüksek faktörlü güneş kremleri mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekenlerden. 

İŞTE SEYAHATE ÇIKMADAN ÖNCE VALİZE KONULMASI GEREKEN İHTİYAÇLAR LİSTESİ!

Kimlik Yurt dışı seyahatlerinde vize, pasaport ve birer adet kopyası Tren, otobüs ya da uçak biletleri Telefon ve şarj aleti Fotoğraf makinesi ve şarj cihazı Acil ihtiyaçlar için küçük el çantası Sırt çantası Yeterli sayıda kıyafet Varsa, sürekli kullandığınız ilaçların reçeteleri ve birer kopyaları İlk yardım çantası Kişisel bakım malzemeleri İğne ve iplik Kirli çamaşırlar için ayrılmış poşet Gideceğiniz yerleri anlatan rehber kitaplar Yolda yemek üzere atıştırmalıklar Bebekli yolcular için; bebek bezi, bebek arabası, mama ve yastık Yurt dışına seyahat edecekler için, gidilen ülkeye göre yabancı dil sözlüğü Not defteri ve kalem Araçla gidilen seyahatler için navigasyon cihazı Gideceğiniz yerlere özgü turistik kitaplar Gezilecek yerleri not ettiğiniz bir liste 

Şimdiden iyi tatiller.

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