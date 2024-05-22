Nilüfer’de Engelliler Haftası dolu dolu geçti

Toplum içindeki dezavantajlı gruplarla ilgili birçok proje ortaya koyan Nilüfer Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası olan 10-16 Mayıs tarihleri arasında sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanında birçok farkındalık çalışması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, onların sosyal yaşamın içinde var olması için bakış açısı geliştirmek için farkındalık oluşturan çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası boyunca da bir dizi etkinlik düzenledi.

Bu konuda hassasiyet geliştirmeyi hedefleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de düzenlenen programlara katılarak, desteklerini gösterdi.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün hafta boyunca düzenlediği sportif faaliyetler, dans ve müzik gösterileri, atölye çalışmaları, zeka oyunları, nefes egzersizi gibi faaliyetler geniş katılımla gerçekleşti.

Engelli bireyler, bir hafta boyunca süren bireysel ve toplu çalışmalarda, yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Seminer ve engelsiz sinema gibi etkinliklerde de, toplumun çeşitli kesimlerinde farkındalık çalışmaları yapıldı. Ortaya konan çalışmalara katılanlar, hayatın içinde duyarlılık sağlanması durumunda, toplumun tüm kesimlerinin mutlu olabileceğini gördü.