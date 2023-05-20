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Nilüfer Musiki Derneği’nde anlamlı buluşma
YAŞAM 20.05.2023, 13:00
Nilüfer Musiki Derneği üyeleri, Anneler Günü davetinde bir araya gelerek keyifli saatlere imza attı.BURSA (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana sanatsal çalışmalarını iş birliği yaptığı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iyilik için sürdüren Nilüfer Musıki Derneği, bu kez Anneler Günü için renkli bir buluşmaya imza attı.
Dernek üyesi annelerin yanısıra beylerin de yoğun ilgi gösterdiği buluşmada anneler günü kutlandı. Buluşmada konuşan Nilüfer Musıki Derneği Başkanı Haluk Taşkeser, anneliğin dünyanın en kutsal duygusu olduğunu hatırlatarak dernek bünyesinde sahneye çıkarak konserler veren tüm annelerin de gününü kutladı.
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