Nilüfer'de Dünya Aile Hekimleri Günü'ne özel program

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Bölümü iş birliğinde ‘Dünya Aile Hekimleri Günü’ nedeniyle ‘Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı İnsanlar’ söyleşisi gerçekleşti. Katılımcılar, söyleşinin ardından Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’ni gezdi. BURSA (İGFA) - Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Aile Hekimliği Birliği tarafından 2002 yılından bu yana 19 Mayıs’ta kutlanan ‘Dünya Aile Hekimleri Günü’ nedeniyle Nilüfer’de bir söyleşi düzenlendi. Müzeler Haftası’na da denk gelen söyleşi, Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı iş birliğinde gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nin ev sahipliğini yaptığı programa, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu, Dr. Osman Ata ve Dr Tarık Yaşa’nın konuşmacı olarak yer aldığı ‘Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı İnsanlar’ başlıklı söyleşiye, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi alan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Prof. Dr. Yeşim Uncu, dünya genelinde 500 bin civarında aile hekimi olduğunu belirterek, tüm hasta popülasyonunun yarısının aile hekimleri tarafından muayene edildiğini söyledi. Türkiye’de birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimleri olarak tanındığını ifade eden Uncu, yeni bir disiplini burada ele aldıklarını kaydetti. Kişilerle aile hekimleri arasında ömür boyu süren bir ilişki bulunduğuna dikkat çeken Uncu, aynı zamanda koruyucu hekimliği de yaptıklarını belirterek, her türlü sağlık probleminde kendilerine müracaat olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Osman Ata ve Dr Tarık Yaşa ise dünyada ve Türkiye’de aile hekimliğinin gelişimi ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Aile Hekimliği Bölümü’nde uzmanlık eğitimi alan öğrenciler ve akademisyenlerin oyları sonucu en yüksek oyu alan Gizem Kocatürk’e ‘5 Yıldızlı Aile Hekimliği Asistanı’ belgesi de verildi.

Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’ni gezen katılımcılar, tıp alanında yaşanan tarihsel gelişimi inceleme fırsatı buldu.