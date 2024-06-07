Nilüfer'de 23 Nisan Mahallesi’ne yeni park

Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 23 Nisan Mahallesi’nde yapımı devam eden 26 bin metrekarelik parktaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’de yaşayan vatandaşların aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirebileceği mahalle buluşma noktalarının sayısını artıracaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kentin yeni mahallelerinden 23 Nisan Mahallesi’ne büyük .bir park kazandırıyor. Toplam 26 bin metrekarelik alana sahip olan ve mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte tasarlanan park, 20 bin 500 metrekarelik yeşil alanıyla Nilüferliler’e sakin ve huzurlu zaman geçirme imkanı sunacak.

Çalışmalarında sona yaklaşılan parktaki çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi alan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Seçim döneminden bu yana mahalle buluşma noktaları oluşturup, vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri alanları hayata geçireceğimizi söylüyoruz. 23 Nisan Mahallemiz’e kazandıracağımız bu park da bunun güzel bir örneği olacak. Burası tamamlandığında geniş ve yeşil alanlarıyla ailelerin huzurlu vakit geçirebileceği, çocukların gönüllerince oyun oynayabileceği, dinlenmek için zaman geçirebileceğiniz, spor yapabileceğiniz bir buluşma noktası olacak. Nilüferli hemşehrilerimi burada vakit geçirmeye davet ediyorum” dedi.

ENERJİ TASARRUFUYLA ÇEVREYİ KORUYACAK

Bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan park, çevre dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği 520 metrekarelik bir oyun alanı, koşu parkuru, yeni nesil spor aletleri, pilates ve yoga alanlarının bulunacağı park, otomatik sulama sistemi ve LED aydınlatma direkleriyle su ve enerji tasarrufu sağlayarak çevrenin korunmasına da katkıda bulunuyor. Parkın 2 ay içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.