Nilüfer Belediyesi’nden Mustafa Bozbey’in okuluna rekor ceza

Nilüfer Belediyesi Encümeni, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ve ailesine ait Konak Mahallesi’nde bulunan Fide Özel Eğitim Hizmetleri AŞ’ye (Asal Koleji) kaçak ek bina yaptığı gerekçesiyle 44 milyon lira ceza kesildi.BURSA (İGFA) - Edinilen bilgiye göre, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ve kızı Siden Bozbey’e ait Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi’nde faaliyet gösteren Fide Özel Eğitim Hizmetleri AŞ’ye (Asal Koleji) okulun güncel ruhsatı olmadan 2 kat kaçak olarak yükseltildiği gerekçesiyle 44 milyon lira para cezası kesildi.

Nilüfer Belediyesi yetkilileri, konuyla ilgili, kaçak yapı ekiplerinin inceleme yaptığını, incelemede güncel ruhsat olmadan inşaat seviyesinin yüzde 90’a ulaştığı için inşaatın mühürlendiğini belirtti.

Yerel seçimlerde CHP’nin adaylık sürecinde Mustafa Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in aday gösterilmesini istemediği kulislere yansırken, CHP Parti Meclisi tarafından Nilüfer Belediye Başkan Adayı olarak Bozbey’e yakınlığıyla bilinen Şadi Özdemir gösterilmişti.