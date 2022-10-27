'Nikomedia' sanatseverlere kapı açıyor

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin 2’nci sanat galerisi “Nikomedia” sanatseverlere kapılarını açıyor.KOCAELİ (İGFA) - 2022’yi Nikomedia Yılı ilan eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önemli bir hizmeti daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İzmit’in kültür sanat hayatında önemli yer tutacak, Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapan kadim kentimizin adını taşıyacak “Nikomedia Sanat Galerisi”29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Dolphin AVM Yunus Emre Kültür Merkezi’nde önemli bir sergiyle sanatseverlere kapılarını açacak.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Nikomedia Sanat Galerisi, “Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera” sergisiyle Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını açacak. Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nin ardından, kentin kültür-sanat hayatına yeni bir soluk getirecek ikinci sanat galerisi Nikomedia Sanat Galerisi, 29 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te sanatseverlerle buluşacak.