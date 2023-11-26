Nikomedia dans gösterisi ile büyüledi!

Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu tarafından bugün Kocaeli Kongre Merkezinde sergilenen Nikomedia Dans Gösterisi izleyenlerden tam not aldıKOCAELİ (İGFA) - Kentin tarihine ışık tutup toprak altında kalan değerlerinin gün yüzüne çıkartılması adına büyük emek harcayan İzmit Belediyesi, Kocaeli Kongre Merkezi’nde Nikomedia: Roma İmparatorluk Başkentinden Türk Endüstri Başkentine” konulu konferans gerçekleştirdi. Konferans sonrasında sahne alan Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Nikomedia Dans Gösterisiyle izleyenleri büyüledi.

Yaklaşık 1 saat süren gösteri izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Seyirciler gösteriyi uzun süre alkışladı. Gösteride İzmit’in antik Nikomedia’dan, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihine uzanan yolculuğu görsel bir şölenle canlandırıldı. Gösteride modern müzikler, tasavvuf eserleri, türküler, klasik müzik ve marşlar seslendirildi.

Başkan Hürriyet gösteri sonrası sahnede yaptığı konuşmada, “En gurur duyduğumuz çalışmalarımızdan bir tanesi Sanat Akademimiz. Orada ciddi bir emek var. O sanat Akademisinin muhteşem meyvelerinden birisi İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu. Muhteşem işler yapıyorlar. Dışarıdan destek almaksızın her şeyi kendileri yapıyorlar. Anadolu Ateşi’nin üzerinde bir performansla çok iyi bir ekip haline geldiler. Bu gençlerin ürünleri muhteşem olmuş. Bütün emeklerinize sağlık gençler. Hepinizin emeklerine sağlık. Çok üretiyorlar. İzmit’in böyle muhteşem gençleri var. Bizden önce dışarıdan alınan işleri biz kendi öz gücümüzle gerçekleştirmeye başladık. Kendi öz gücümüzle çok iyi işlere imza attık. Kültür Müdürlüğü çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.