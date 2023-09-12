Nikahın kerameti Ege'nin iki yakasını birleştirdi

İzmirli ünlü sanatçı Müzikolog Serap Yenici ve Türk asıllı Yunan Samis Paizanoğlu, Yunanistan’ın Kos Adası’nda yapılan muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - İlk kutlamalarını İzmir 'de ve Bodrum'daki dostlarla yapan Sanatçı Yenici ve Leros Turizm Adası Tanıtma Yetkilisi Samis Paizanoğlu’nun Kos adasındaki düğününe Marmaris, Datça ve Bodrum’dan gelen davetlilerin yanı sıra Kos Adası Kaymakamı Giannis Kampanis, Kos Adası Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras, Kos eski Belediye Başkanı Giorgos Kyritsis, Türkiye Tanıtma Grubu ve Bruxelles Korner Genel Yayın Yönetmeni Avrupa Bağımsız Basın Birliği Başkanı Kadir Duran, Belçika'dan; iş insanı ve eski Schaerbeek Belediye Başkan Yardımcısı Sait Köse, Yazar Şair Nerkiz Şahin, Dışişleri danışmanı Belma Tek, Atlanta, İsviçre ve Almanya’dan gelen dostları katıldı.

Düğün başlangıcında çiftin ilk dansı sonrası harmandalı çalması ile bütün Türk misafirler piste çıktılar. Ardından damat Samis Paizanoglou ile Giorgos Kyritsis karşılıklı Yunan zeybeği oynadılar. Türk - Yunan müziklerinin çalındığı gecede, Serap Yenici'nin damada söylediği şarkılar ve yeğeni Pelin Taskiran'la yaptığı düetler, ayrı bir renk kattı.