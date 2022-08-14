Nikah salonu 1 TL olan İzmit'te mutlu günler de ölümsüzleşecek

İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonunda daha önce özel bir firmaya ihale edilen fotoğraf hizmetini artık daha uygun koşullarla kendisi verecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kendisine ait Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan nikah salonunda fotoğraf ve video hizmetini artık kendi personeliyle verecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yenilenmesi planlanan nikah salonu video ve fotoğraf ihalesine yerel fotoğrafçı esnafının bir araya gelerek katılması için çaba harcarken, yapılan tüm girişimlere rağmen esnaf bu birlikteliği sağlayamadı.

NİKAH SALONLARI 1 TL

İki yıldır nikah salonlarını 1 TL’ye kiralayarak yeni evlenen çiftlere önemli bir maddi destek veren İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi nikah salonundaki fotoğraf ve video çekim ile baskı hizmetlerini de daha uygun koşullarda kendisi verecek.

İzmit Belediyesi, tıpkı pişmaniyeci esnafının bir araya geldiği gibi, fotoğrafçı esnafının da bir araya gelerek ihaleye katılması ve yerel esnafın güçlenmesi için Kocaeli Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak tüm girişimlere rağmen esnaf bir araya gelemedi. Kamu yararını gözeten İzmit Belediyesi ihale süresi dolan Yunus Emre K.M. nikah salonundaki fotoğraf ve video çekim hizmetlerini bundan sonra kendisi verecek.