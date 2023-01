Nevzat Sazak’tan gençlere önemli tavsiye

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin "Öğrenci-Yazar Buluşmaları" etkinliği kapsamında gençlerle bir araya gelen yazar Nevzat Sazak ‘okumak’ ve ‘yazmak’ konularıyla ilgili önemli tavsiyeler verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dersleri yoğun olan öğrenciler için "Kültür Sanat Etkinliklerini" okullara götürüyor.

Belediyenin oluşturduğu “Öğrenci-Yazar Buluşması”nda Türkiye’nin önemli değerleri olan yazar, şair ve ağırlanıyor. Okulların konferans salonlarında ve kütüphanelerinde gerçekleştirilen söyleşilerin sonuncusunda adres Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Ünlü yazar Nevzat Sazak oldu burada öğrencilerle bir araya geldi. Gençlere ‘okuma ve yazma’ konuları üzerinde önemli tavsiyeler veren yazar, kalemin kâğıtla buluşma serüvenini anlattı.

Okuma ve yazma alışkanlığı kazanmak için izlenmesi gereken yolları anlatanSazak, “Günün birinde yazar olabilmek için herkesten çok okumalısınız” vurgusu yaptı ve şöyle devam etti: “Karalayın, yazın ve asla pes etmeyin.Sizin yaşlarınızdayken benim hedefim yazar olmak değildi. İyi bir okuyucu olmak istiyordum. Ali Vural hocamızın desteğiyle Büyükşehir’in kurslarına katıldım. Bol bol okumadan yazar olunamayacağını öğrendim. Ortalama 10 yıldır aynı hocadan yazarlık eğitimi alıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu eğitim bitmez ve yazarın mezuniyeti olmaz” diye konuştu.

Yazarlık yolunun ufak hikâyelerle başladığını hatırlatan Sazak, “Yazar olmak için not tutmalısınız, yanınızda küçük bir not defteri taşıyıp aklınıza geleni not alın. Fikrin veya ilhamın ne zaman ve nerede geleceği belli olmaz. Bana genelde yatağa yattığımda yeni fikirler geliyor ve hemen başucumdaki defterime notlarımı alıp daha sonra değerlendiriyorum. Ufak hikâyelerle başlayın. Zamanla kelime dağarcığınızın geliştiğini, hikâyenin uzadığını fark edeceksiniz. Fakat bu anlattıklarımın temeli okumaktır.” İfadelerini kullandı.

Okur – yazar buluşmalarından son derece memnun olduklarını belirten öğrenciler,program sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’ne ve yazar Nevzat Sazak’a teşekkür etti. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ve imza töreniyle son buldu.