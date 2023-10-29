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NEVÜ'den 100'üncü yıl anısına konser

YAŞAM 29.10.2023, 09:00
NEVÜ'den 100'üncü yıl anısına konser

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Konseri’ düzenledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
NEVÜ Güzel Sanat Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü tarafından NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonu’nda düzenlenen konser programına; Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran,  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutluhan Akın, Prof. Dr. Şahlan Öztürk ve Prof. Dr. Özlem Fındık, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göksel Şimşek, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Akpınar, protokol üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

 “Cumhuriyetin 100. Yılı” kutlama programı kapsamında sahne alan NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Burcu Özer, Doç. Dr. Emre Üstün, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Selmanpakoğlu, Öğr. Gör. Orçun Çalkap, Arş. Gör. Dr. Furkan Başalan ve Öğr. Gör. Ertan Üstün’den oluşan ekip seslendirdikleri ‘Yemen Türküsü’, ‘Çanakkale Türküsü’, ‘Hoş Gelişler Ola’, ‘Hey Onbeşli’, ‘Mahur Saz Semaisi’, ‘Harmandalı’, ‘Bülbülüm Altın Kafeste’, ‘Çalın Davulları’, ‘Nihavend Saz Semaisi’, ‘Kolumu Salladım’, ‘Vurun Evlatlarım’ ve ‘Yüzüncü Yıl Marşı’ ile izleyenlere unutulmaz ve duygu dolu anlar yaşattı.

Programda konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Cumhuriyetimizin 100. Yılını farklı yerlerde farklı şekillerde kutlamaya, cumhuriyetin erdemini, cumhuriyetin kıymetini yaşamaya devam ediyoruz. Türk milletinin karakteri olan bağımsızlığı bir kez daha gösterdiğimiz kurtuluş savaşında, ‘Kurduğumuz bu cumhuriyeti ilelebet yaşatacak ve yüceltecek sizlersiniz’ demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ben de burada onun emanet ettiği nesillerden bir fert olarak gururla görüyorum ki, bu cumhuriyet ilelebet yaşayacak ve yücelecek. Cumhuriyet'imizin 100. Yılı kutlu olsun.” dedi.

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