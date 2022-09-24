Nevşehirliler yeni park kazandı

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2000 Evler Mahallesi’ndeki yeni bir parkın daha yapımını tamamladı. 5 bin metre kare alan üzerine inşa edilen park, mahalle sakinlerine ve çocuklara güzel zaman geçirme imkânı sunacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, mahallelerdeki park, yeşil alan ve mesire alanı gibi sosyal yaşam alanlarının sayılarını da her geçen gün arttırmaya devam ediyor. İlkbahar bile birlikte kentin farklı mahallelerinde çok sayıda yeni park yapımı gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler Mahallesi MEDAŞ İşletme Müdürlüğü binası yanındaki parkın da yapımını tamamladı.

İçerisinde çocuklar için oyun grupları ve mahalle sakinleri için kauçuk zemin yürüyüş yollarının bulunduğu parka yüzlerce ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Ihlamur, süs eriği, çınar ve kestane ağacı dikimi yapılan parka ayrıca çok sayıda kent mobilyası ve spor kondisyon aletleri de konuldu.

Toplam 2 bin 411 metre kare yeşil alanı bulunan parka önümüzdeki günlerde suni çim futbol sahası da yapılacak.