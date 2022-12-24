Nevşehirli öğrencilerden gastronomide 4 altın madalya

İstanbul'da düzenlenen liseler ve genç aşçılar 13. Gastronomi Yarışması'nda; Nevşehir fırtınası esti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

İstanbul'da düzenlenen liseler ve genç aşçılar 13. Gastronomi Yarışması'nda; Nevşehir'i temsil eden okullar fırtına gibi esti. İlk gün Liseler arası Tatlı kategorisinde Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zehra Sönmez altın madalya, Liseler arası Balık kategorisinde Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Karasoy altın madalya, Liseler arası Genç Aşçılar Ana Yemek Dalında Ürgüp Kılıçarslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hüseyin Duran ile Kapadokya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem Kuzey 2 Altın madalya olmak üzere toplamda 4 altın madalya ve kupa aldı.

