Nevşehirli öğrencilerden Atatürk sergisi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 19 Mayıs İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk sergisini gezdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan 19 Mayıs İlkokulu’nda Atatürk Haftası dolayısıyla öğrenciler tarafından hazırlanan sergiyi gezdi.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile birlikte sergide yer alan eserleri inceleyen Başkan Savran, serginin hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Daha sonra okuldaki sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet eden Savran, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.