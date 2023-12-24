Nevşehir Nejdet Ersan'ı unutmadı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eski belediye başkanlarından Nejdet Ersan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 23 Aralık 1990 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrasında vefat eden Nevşehir eski Belediye Başkanlarından Nejdet Ersan’ı ölüm yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti.

Savran, 23 Aralık 1990 tarihinde İzmir’de düzenlenen Belediyeler Birliği toplantısına katılan ve Nevşehir’e dönüş yolunda Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Nevşehir eski Belediye Başkanlarından Nejdet Ersan’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bu topraklarda doğup büyüyen Nejdet Ersan, hizmet ve icraatları ile şehrimizin gelişmesine büyük katkı sağlayarak aziz hemşehrilerimin gönlünde müstesna bir yere sahip olmuştur. Nevşehirliler, ülkesine ve milletine önemli hizmetlerde bulunan Nejdet Ersan’ı daima rahmetle anacak ve asla unutmayacaktır. Merhum Nejdet Ersan Başkanımızı, vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve özlemle anıyoruz.”