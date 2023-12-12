Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne park müjdesi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne Nevşehir Belediyesi tarafından kentin en büyük parkı yapılıyor. Toplam 17 bin metre kare büyüklüğündeki alan içerisinde futbol sahası da olacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 526. Sokak İncekaralar Fen Lisesi arkasında bulunan alanda geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen dere ıslah çalışmalarının ardından park yapımına başlandı.

Toplam 17 bin metre kare büyüklüğündeki alanda Nevşehir’in en büyük parkını oluşturacak olan Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, alan içerisine çocuk oyun grupları ile birlikte kent mobilyaları yerleştirecek. Mahalle sakinleri için 1210 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılacak olan parkta ayrıca spor kondisyon aletleri de bulunacak.

Yaklaşık 12 bin metre kare yeşil alana sahip olacak olan parka çeşitli türde yüzlerce ağaç ve süs bitkisi dikecek olan belediye ekipleri mahall