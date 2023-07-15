Nevşehir KAPEM'den 20 bin kişiye eğitim

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), kurulduğu günden bu yana farklı branşlarda düzenlediği mesleki ve kişisel gelişim kursları ile 20 bin kişiye ücretsiz eğitim imkânı sundu. Merkezde 2013-2023 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanan kursiyer sayısı ise 8 bine ulaştı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Başkan Dr. Mehmet Savran önderliğinde Nevşehir’in dört bir yanında belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdüren Nevşehir Belediyesi, gençlik, eğitim, kültür sanat ve gönüllülük alanındaki faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Nevşehir Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM, 7’den 70’e farklı yaş gruplarında vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitim ve kişisel gelişim kursları açılıyor. Yabancı dillerden kişisel gelişime, hobi kursları ve bilişim alanından mesleki gelişime kadar çok geniş bir yelpazede düzenlenen ücretsiz kurslara katılanlara MEB onaylı sertifika veya Katılım Belgesi veriliyor. Merkezde ayrıca, kursiyerler için geziler, sergiler ve seminerler gibi çok çeşitli sanatsal ve kültürel etkinliklere de yer veriliyor.

Merkezin 54. döneminde Paşa Konağı içerisinde yer alan dersliklerinde hafta içi ve hafta sonu gündüz ve akşam saatlerinde düzenlenen yaz kursları da büyük ilgi gördü. KAPEM’de açılan İngilizce A1,Almanca A1, Fransızca A1, Japonca A1, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Medya Okuryazarlığı, Halkla İlişkiler ve Organizasyon, Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü, Robotik Kodlama, Türk İşaret Dili ve Güzel Sanatlara Hazırlık kurslarına halen 556 kursiyer katılıyor.