Nevşehir için doğru ve gerçekçi projeler

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Vatandaşlarımızın beklentilerini ve şehrimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Doğru, gerçekçi projelerle Nevşehir’e hizmet yolunda canla başla çalışacağız.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Cuma Namazı sonrasında Alibey Camii’nde vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Savran, daha sonra partisinin yöneticileri ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Esnafların görüş ve önerilerini dinleyerek hem görev süresi boyunca yaptıklarını hem de yeni dönemde hayata geçireceği projeleri anlatan Savran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimiz için, memleketimiz Nevşehir için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Görev süremiz boyunca, her alanda gerçekleştirdiğimiz iş ve hizmetleri daha da ileriye götüreceğiz. Ortak akıl, STK’ların katkısı, iş dünyası ve kamu kurumlarıyla uyum, merkezi yönetimin desteği ve hizmet ve yatırımlarımızla Nevşehir’i Türkiye'nin yüzyılının yıldızı haline getireceğiz.” diye konuştu.