Nevşehir Güzel Sanatlar Merkezi'nde kayıtlar başladı

Nevşehir’de çocukları ve gençleri sanatla buluşturan Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde açılacak olan 1. dönem kursları için kayıtlar başladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’nde yeni yılın ilk ayında başlayacak yeni dönemde, müzik aletlerinin kullanımını öğrenmek isteyenlerin yanı sıra güzel sanatlara hazırlanan gençler için ücretsiz kurslar açılacak.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kültür Park içerisinde açılan Güzel Sanatlar Merkezi, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinleri sanatla buluşturan merkezde, alanında uzman eğitmenler nezaretinde, hafta içi ve hafta sonu açılan kurslara yüzlerce kişi katılıyor.

Merkezde açılan kurslara katılmak isteyenler için yeni dönem kurs kayıtları da başladı. Yeni dönemde, bağlama, gitar, piyano, keman, perküsyon, yan flüt, ney ve ud kurslarının yanı sıra Güzel Sanatlar Yetenek Sınavlarına hazırlanan öğrenciler için açılacak olan Güzel Sanatlara Hazırlık (Resim), Yağlı Boya ve Kara Kalem kurslarına dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Sınırlı kontenjanlarla hafta içi ve hafta sonu açılması planlanan kurslara katılmak isteyenler 31 Aralık 2023 tarihine kadar, Kültür Park içerisinde bulunan Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi’ne veya Paşa Konağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Kurs Başvuruları alanına da başvuru yapabilecek.