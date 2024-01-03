Nevşehir esnafına Savran'dan ziyaret

2000 Evler Mahallesi’nde işyeri açılışı gerçekleştiren Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sürdürdüğü ziyaretler kapsamında vatandaşlarla ve esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak 2000 Evler Mahallesi’ni ziyaret eden Savran, esnaflarla ve vatandaşlarla buluşarak, sohbet etti. "Hayırlı işler" temennisinde bulunduğu esnafların talep ve önerilerini dinleyen Savran, esnaflara belediye hizmetleri hakkında bilgi vererek yeni projeler için istişarelerde bulundu.

Mahallede ayrıca yeni kurulan bir işyerinin açılışını da gerçekleştiren Savran, “Esnaflarımız bizim için çok değerli. Onların görüşlerine, eleştirilerine değer veriyoruz. Beklentilerini biliyor ve bizlerden talep ettikleri hizmetler konusunda tüm gayretimizle çalışıyoruz.” dedi.