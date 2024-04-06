Nevşehir'de temizlik seferberliği

Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından ‘Temiz Şehir Nevşehir’ sloganıyla başlatılan mahallelerdeki temizlik ve hizmet seferberliğini sürdürüyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi ekipleri kampanya çerçevesinde bugün sanayi bölgesi ve Kurşunlu Camii çevresinde yoğun bir çalışma yürüttü.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve başlaması ile birlikte, gelecek kuşaklara daha temiz ve yeşil bir Nevşehir bırakmak ve mahallelerdeki altyapı ve üstyapı problemlerini kısa sürede çözüme kavuşturmak için başlatılan kampanyanın bugünkü durağı sanayi bölgesi ve Kurşunlu Camii çevresi oldu. Sabah erken saatlerden itibaren her iki bölgede toplanan belediye personelleri buralarda çevre temizliği, park ve bahçelerde budama, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra küçük çaplı yol ve yaya kaldırımı tamiratı yaptılar.

Yüzlerce kişiden belediye ekiplerinin çalışmalarını sürekli sahada kontrol eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Kasaplar Çarşısı’nda bindiği itfaiye aracı ile yol yıkaması yaptı. Kendi kullandığı araç ile Belediye Caddesi’ne de giden Arı’yı direksiyon başında gören esnaf ve vatandaşlar Arı’yı tebrik etti.