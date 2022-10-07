Nevşehir'de özel insanlara diş taraması

Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve zihinsel engelli bireyler için el sanatları, okuma-yazma, spor ve müzik kurslarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli Diş Hekimlerinden Edip Kolukısa ve Hemşire Nuran Kaynar tarafından gerçekleştirilen taramada, ağız ve diş sağlığı konusunda genel bilgiler verilen öğrencilere sağlıklı ve doğru diş fırçalama teknikleri anlatıldı.

Ağız ve diş sağlığı taramasına merkezde eğitim gören 45 özel insan katıldı.