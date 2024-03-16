Nevşehir'de kadın kooperatifleri artacak

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, tek çatı altında toplamayı hedefledikleri Nevşehir’deki kadın kooperatiflerini güçlendirerek bu kooperatiflerin pazarlama faaliyetlerine destek olacaklarını açıkladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti Nevşehir Adayı Mehmet Savran, Nevşehir’deki kadın kooperatiflerine yönelik yeni dönemde çeşitli projeleri hayata geçireceklerini ve Nevşehir Belediyesi olarak bu kooperatifleri tek çatı altında toplayacaklarını kaydetti. Savran, “Kadınların ortaya koyduğunuz her eser, sevgi, emek ve özveriyle üstün bir değer kazanıyor. Nevşehir’in artık çok çalışkan gayretli ve üretken sanayici, iş insanı ve kooperatiflerde kadınları var.” dedi.

Küreselleşen dünya ekonomisinde girişimciliğin büyük önem kazandığına dikkat çeken Savran, özellikle gençlere ve kadınlara girişimcilik ruhunu aşılamak, girişimci sayısını arttırmak için politikalar geliştirdiklerini ifade etti. Bugüne kadar Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çatısı altındaki Kadın Çalışmaları Merkezi’nde yüzlerce kadına meslek edindirme ve hobi kursları düzenlediklerini kaydeden Savran, buradan mezun olan çok sayıda kadının iş hayatına atıldığını vurguladı.

Kadın kooperatifleriyle yakın işbirliği içerisinde olacaklarını söyleyen Savran, “Üretmek, emek harcamak çok önemli. Bizlerde bu uğurda emek harcayan, üretmeye çalışan kadın kooperatiflerimizi unutmadık. Kadın kooperatiflerinin girişimcilik yönlerini geliştirmek, pazarlama kapasitelerini arttırmak, yeni nesil pazarlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla üretici kadınlarımızın yanında olacağız. Kadın girişimcileri destekleyerek toplumsal kalkınmaya da katkıda bulunacağımıza inanıyorum. “ diye konuştu.