Nevşehir'de Dünya Çocuk Günü'ne şenlikli kutlama

Nevşehir Belediyesi 1 Ekim Dünya Çocuk günü dolayısıyla Nevşehirli çocuklar için muhteşem bir etkinlik düzenleyecek. Cumartesi sabah saat 10.00’da başlayacak olan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenerek bu günü kutlayacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2022 Cumartesi günü 10.00 ile 18.30 saatleri arasında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde Çocuk Şenliği düzenlenecek. Birbirinden eğlenceli aktivitelerin düzenleneceği çocuk şenliğinde Nevşehirli çocuklar doyasıya eğlenerek aileleri ile birlikte unutulmaz bir güne imza atacak. Şenlikte; Hacivat Karagöz, Akrobasi Gösterileri, 10 D Mobil Sinema, Dart, Basketbol ve Futbol Oyun Parkurları, Tırmanma Duvarı, Palyaço, Sokak Oyunları, Maskot gibi aktiviteler yer alacak.

Çocuklar için ödüllü yarışmaların da düzenleneceği şenlikte çocuklara Nevşehir Belediyesi tarafından ikramlarda bulunularak hediyeler dağıtılacak.

‘Çocuk Tiyatrosu “Zelzele’ Çocukları Kahkahaya Boğacak’

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde amatör olarak faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde, “Zelzele” adlı çocuk oyunu ile çocukları kahkahaya boğacak. Yönetmenliğini Gökhan Eryılmaz’ın yaptığı oyun 1 Ekim Cumartesi günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek. 13.00 ve 15.000 saatlerinde iki seans olarak oynanacak tek perdelik oyunu çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Oyunda; Mehmet Eren Çırak, Tuğba Yıldırım, Berire Gülmez, Rabia Özcan, Ali Sesveren, İbrahim Kaya, Fatih Salman, Gülsen Bayındır ve Hakan Keleş rol alacak.