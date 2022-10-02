Nevşehir'de çocuklarla renklenen şenlik

Nevşehir Belediyesi tarafından ‘1 Ekim Dünya Çocuk Günü’ dolayısıyla düzenlenen Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehirli çocuklar, Dünya Çocuk Günü’nü Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği ile kutladı.

Gün dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne aileleri ile birlikte gelen çocuklar, günün ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.

Birbirinden eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği şenlikte; Hacivat Karagöz, Akrobasi Gösterileri, 10 D Mobil Sinema, Dart, Basketbol ve Futbol Oyun Parkurları, Tırmanma Duvarı, Palyaço, Sokak Oyunları, Maskot gibi aktiviteler yer aldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde amatör olarak faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu oyuncuları, “Zelzele” adlı çocuk oyununu sahneledi. Büyük ilgi gören oyunu çocuklarla birlikte izleyen Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, oyun sonrasında oyuncuları tebrik ederek çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Etkinlik alanında bulunan aileler ve çocuklarla bir süre sohbet eden Başkan Savran, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklara 25 bin adet kitap dağıtıldı.