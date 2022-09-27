Nevşehir'de çocuklara şenlik var
Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu düzenlenecek Çocuk Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlenecek. Birbirinden güzel aktivitelerin gerçekleştirileceği şenlikte çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2022 Cumartesi günü Saat: 10.00 ile 18.30 saatleri arasında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde Çocuk Şenliği düzenlenecek. Birbirinden eğlenceli aktivitelerin düzenleneceği çocuk şenliğinde Nevşehirli çocuklar doyasıya eğlenerek aileleri ile birlikte unutulmaz bir güne imza atacak.
Şenlikte; Hacivat Karagöz, Akrobasi Gösterileri, 10 D Mobil Sinema, Dart, Basketbol ve Futbol Oyun Parkurları, Tırmanma Duvarı, Palyaço, Sokak Oyunları, Maskot gibi aktiviteler yer alacak.
Çocuklar için ödüllü yarışmaların da düzenleneceği şenlikte çocuklara Nevşehir Belediyesi tarafından ikramlarda bulunularak hediyeler dağıtılacak.
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