Nevşehir'de Başkan Arı'dan çifte ziyaret

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası’nı ziyaret etti.

Mehmet ZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Nevşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün ve Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yusuf İbiş ile bir süre sohbet etti. Her iki odanın faaliyetleri hakkında oda başkanları ve yöneticilerinden bilgi alan Arı, yeni dönemde hayata geçireceği çeşitli projeler hakkında STK temsilcileri ile istişarelerde bulundu.

Arı, “Hep birlikte şehrimize nasıl daha iyi hizmet ederiz onun çabasındayız. Bu noktada meslek grupları, derneklerimiz bizim her zaman en önemli yol arkadaşlarımız olacak. STK’larımız bizim en önemli zenginliklerimizden. Şehrimizin geleceğine hep birlikte yön vereceğiz.” dedi.