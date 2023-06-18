Nevşehir'de BabaFest günü

Nevşehir Belediyesi tarafından “Babalar Günü” dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen “BabaFest Festivali” bugün yapılacak.Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından bir festival düzenlenecek.

“BabaFest” adıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan festival 18 Haziran Pazar günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde yapılacak.

Saat 16.00’da başlayacak olan festivalde babalar ve çocukları gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere ve yarışmalara katılarak doyasıya eğlenecek. Etkinlik sırasında Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklara ve babalarına sürpriz hediyeler dağıtılarak ailelere çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Festival kapsamında düzenlenecek yarışmaya çocukları ile birlikte katılacak olan babalara madalya ve ödüller verilecek.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından bir festival düzenlenecek.

“BabaFest” adıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan festival bugün Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde yapılacak.

Saat 16.00’da başlayacak olan festivalde babalar ve çocukları gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere ve yarışmalara katılarak doyasıya eğlenecek. Etkinlik sırasında Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklara ve babalarına sürpriz hediyeler dağıtılarak ailelere çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Festival kapsamında düzenlenecek yarışmaya çocukları ile birlikte katılacak olan babalara madalya ve ödüller verilecek.