Nevşehir'de açık havada 'Süt Kardeşler' keyfi

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu akşam Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden “Süt Kardeşler” ile devam edecek olan Açık Hava Sinema Günleri etkinliğine katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden alabilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve tekrar tekrar izlemekten keyif aldığımız Yeşilçam filmlerini açık havada Nevşehirlilerle buluşturan Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor. İlk iki gösterimi büyük ilgi gören etkinlikte bu akşam saat 21.00’de “Süt Kardeşler” filmi gösterilecek.

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlanan ve başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Hale Soygazi gibi isimlerin yer aldığı komedi filmi için az sayıda bilet kaldı.

Etkinliğe katılmak isteyenler ücretsiz biletlerini Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nden ücretsiz olarak alabilecek. Nevşehir Kalesi içerisindeki film gösterimine biletsiz izleyiciler kabul edilmeyecek ve Nevşehir Belediyesi tarafından burada vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.