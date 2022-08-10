Nevşehir'de 600’ü aşkın çocuk ilk kez ata bindi

Nevşehir Belediyesi ve Türkiye Jokey Kulübü’nün birlikte düzenledikleri, 'Pony Club Şehrinize Geliyor' projesi kapsamında Kayaşehir’de , Nevşehirli çocuklar Pony atlara bindiler. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da hayatlarında ilk kez at binen çocukların heyecanlarına ortak olarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Jokey Kulübü, misyonları arasında yer alan at sevgisinin küçük yaşlarda edinilmesine yönelik, çocuklar için hazırladığı 'Pony Club Şehrinize Geliyor' projesinin son durağı Nevşehir oldu. Çocuk gelişimine, ruhsal ve bedensel sağlığa büyük katkıları olacağı düşünülerek hazırlanan etkinlik tarihi Kayaşehir’de gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen ve iki günde 600’ü aşkın çocuğun ilk kez at bindiği etkinlik sırasında Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü eğitmenleri tarafından çocuklar için yüz boyama ve resim atölyesi çalışması da yapıldı.

Çocuklarının Pony atlara binişlerini izleyen aileleri, bu güzel anları ellerindeki kameralarla kaydettiler.

Akşam saatlerinde etkinlik alanını beraberinde başkan yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Başkan Savran, fotoğraf çektirdiği çocuklarla ve aileleri ile bir süre sohbet etti.