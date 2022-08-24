Nevşehir'de 30 Ağustos'ta Ahmet Şafak fırtınası

Nevşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek konserde ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne alacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde zaferle sonuçlanan büyük taarruzun yıl dönümü için Nevşehirlilere özel bir kutlama programı hazırladı. Büyük zaferin 100. Yıl dönümü dolayısıyla gündüz gerçekleştirilecek olan resmi kutlama programının yanı sıra akşam bu özel gün için konser programı gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan konserde ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne alacak. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde saat 20.30’da başlayacak olan konsere vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek.