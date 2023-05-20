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Nevşehir'de 19 Mayıs coşkusu
YAŞAM 20.05.2023, 08:00
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Nevşehir’de coşkuyla kutladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'in konuşmasının ardından, çeşitli kurslarda eğitim alan öğrencilerin karate, jimnastik, tekvando gösterisi sunduğu programda, zeybek ekibi sahne aldı.
Etkinlikte, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında itaat ve pentatlon eğitimi verilen köpeğin gösterisi izlendi.
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