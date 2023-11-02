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Nevşehir Belediyesi'nden yeşil atılım
YAŞAM 02.11.2023, 08:00
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 30 Ağustos İlkokulu 100. Yıl Hatıra Ormanı’na öğrenciler ve aileleri ile birlikte fidan dikti.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla 30 Ağustos İlkokulu tarafından oluşturulan 100. Yıl Hatıra Ormanı’ndaki fidan dikim etkinliğine katıldı. Nevşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla oluşturulan alanda öğrenciler, öğretmen ve valiler ile birlikte fidan diken Savran, daha sonra okulda açılan sergiyi gezdi.
Öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Savran, öğretmenler ve velilerle de bir süre sohbet etti.
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