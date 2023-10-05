Nevşehir Belediyesi'nden yeni üniversitelilere özel konser
Nevşehir Belediyesi tarafından 9 Ekim Pazartesi akşamı düzenlenecek olan konser programında ünlü rapçiler Tefo ve Seko ile genç sanatçı Mira Beçikoğlu sahne alacak. DJ Can Demir’in de gençlerle buluşacağı konser programına tüm Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi’nin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni tercih ederek eğitim hayatlarını bundan böyle Nevşehir’de sürdürecek olan gençler için düzenleyeceği konser programı 9 Ekim 2023 Pazartesi günü akşam Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yapılacak.
Saat 20.30’da DJ Can Demir ile başlayacak olan konser programında son dönemde yapmış oldukları rap şarkılarıyla büyük kitlelere ulaşan Tefo ve Seko ile Mira Beçikoğlu sahne alacak.
Otopark alanında gerçekleştirilecek olan konser programına dileyen tüm Nevşehirliler ücretsiz olarak katılabilecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|7
|14
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|7
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Antalyaspor
|7
|9
|11. Konyaspor
|7
|9
|12. Sivasspor
|7
|7
|13. Alanyaspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Bandırmaspor
|7
|15
|3. Kocaelispor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|7
|9
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3