Nevşehir Belediyesi'nden yeni doğan bebeğe mama sözü

Nevşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, anne ve babaları sevindiren yeni projesini duyurdu. Savran, yenidoğan bebeği olan ailelere 1 yıl boyunca bez ve mama desteği vereceklerini açıkladı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde ‘Nevşehir İçin Gerçek Belediyecilik’ sloganıyla Kültürel, Şehircilik, Ulaşım, Sosyal, Turizm, Tarım, Eğitim, Gençlik, Destek, Kentsel Dönüşüm ve Sıfır Atık projelerini açıklayan AK Parti adayı Mehmet Savran, yeni bir sosyal destek projesini daha paylaştı. Bugüne kadar açıkladığı ve Nevşehir’in geleceğine etki edecek projeleri büyük beğeni toplayan Savran’ın yeni müjdesi yenidoğan bebeği olan anne ve babalara oldu. Savran, yeni dönemde dar gelirli ailelerin bebekleri için bir yıl boyunca mama ve bez desteği vereceklerini açıkladı.

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile Türkiye’ye örnek olan Nevşehir Belediyesi olarak halen bebekleri dünyaya gelen anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla “Hoş Geldin Bebek Seti” dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bez ve mama desteğinin de bununla beraber devam edeceğini aktardı.

Savran, “Biliyorsunuz, Nevşehir Belediyesi bebekleri dünyaya gelen anne ve babaların mutluluklarına ortak olmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla “Hoş Geldin Bebek Seti” dağıtımını sürdürüyor. Proje ile anne ve babaların mutluluklarına ortak olunurken, maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlıyoruz. Hediye paketlerinin içinde bebek için; dijital termometre, emzik, tırnak makası, mini cam alıştırma seti, bebek çorabı, bebek pijama takımı, ıslak bebek havlusu, bebek sabunu, bebek kundağı, bebek emzirme önlüğü, bebek bezi ve anneler için ise bebek çantası yer alıyor. Şimdi buna ek olarak dar gelirli ailelerimiz için yeni bir destek paketini devreye alacağız. Bebekleri dünyaya gelen ailelerimize 1 yıl boyunca bez ve mama desteği vereceğiz. Bu projede ihtiyaç sahibi aileleri titizlikle inceleyerek ona göre vereceğiz.” dedi.