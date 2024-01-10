Nevşehir Belediyesi'nden temiz çevre uyarısı

Nevşehir Belediyesi "Temiz Çevre Sağlıklı Toplum" projesi çerçevesinde kent merkezindeki tüm park ve yeşil alanlarda temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, park ve yeşil alanlardaki temizlik çalışmalarının yanında yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışması içinde titizlikle çalışıyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakların yanı sıra park ve yeşil alanların temizliği için yoğun çaba sarf ediyor. Her gün sabahın ilk ışıkları ile birlikte çok sayıda iş makinesi ve personel ile Nevşehir sokaklarında temizlik çalışması yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü belediye ekipleri, park ve yeşil alanlarda ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışıyor.

Düzenli olarak parklarda temizlik çalışması yapan belediye ekipleri ayrıca park içerisindeki kent mobilyaları, çöp kovaları, spor kondisyon aletleri ve çocuk oyun gruplarını ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Ekipler, mahallelerdeki yeraltı ve yerüstü çöp konteynerlerinin ise iç ve dış yüzeyini köpüklü su ile titizlikle temizleyerek ardından basınçlı su ve özel kokulu solüsyonla dezenfekte ediyor. Tortu kalmayacak şekilde temizlenen konteynerler daha sonra yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. Konteynerlerin temizliğinde ayrıca, doğaya zarar vermeyen mikrobiyal bakteri önleyici, kir sökücü ve koku giderici temizlik malzemeleri kullanılıyor.

Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için bu konuda yürütülen çalışmaların ancak vatandaşların katkısı ile başarıya ulaşabileceğini belirten belediye yetkilileri parkların temiz tutulması, parklardaki kent mobilyalarına zarar verilmemesi ve çöp poşetlerinin çöp konteynerlerinin içine atılması konusunda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.