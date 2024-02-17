Nevşehir Belediyesi'nden otopark vaadi
AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in en önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark konusunda projelerinin hazır olduğunu açıkladı.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, sosyal medya hesabı üzerinden otopark projesini duyurdu.
Şehir içerisindeki otopark sorununu çözmek için Belediye Caddesi, Göreme Oteli arkası ve Gülbahçe yanına üç ayrı katlı otopark yapacaklarını açıklayan Savran, bu otoparklardan ilkinin Belediye Caddesi’nde faaliyete geçeceğini söyledi.
Burada yapılacak olan 170 araçlık otopark için gerekli hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Savran, “Şehrimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Katlı otoparklar için hazırlıklarımız tamam. Yerlerinin tespitini yaptık. Şehrimizdeki otopark ihtiyacını karşılayacak şekilde katlı otoparklar yapacağız.” dedi.
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