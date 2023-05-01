Nevşehir Belediyesi'nden ödüllü sınav

“Nevşehir Okuyor” projesi kapsamında, Nevşehir Belediyesi tarafından öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve okul kütüphaneleri zenginleştirmek için dağıtılan kitapları okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında ödüllü online sınav yapılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarının her kademesinde yanlarında olan ve eğitime desteğini, her geçen yıl arttırarak sürdüren Nevşehir Belediyesi, il merkezindeki okullara yönelik geçtiğimiz haftalarda yeni bir çalışma başlattı.

Öğrencilerin kitapların büyülü dünyası ile buluşmasını sağlamak ve okuma alışkanlıklarını arttırmak amacıyla, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çeşitli yayınevlerinden temin edilen 51 bin kitap, il merkezindeki tüm ilkokul ve ortaokullara dağıtıldı.

Dağıtılan kitaplar, okul idareleri tarafından okul kütüphanelerinde kayıt altına alınarak öğrencilere okumaları için sunuldu.

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek; öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusu oluşturmak; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek; öğrencilerimize okuduklarını değerlendirip yorumlama becerisi, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak amacıyla dağıtılan kitapları okuyan öğrenciler arasında ise ödüllü online sınav yapılacak.

Sınavlar, 2. sınıf öğrencileri için 1 Mayıs, 3. sınıf öğrencileri için 2 Mayıs, 4. sınıf öğrencileri için 3 Mayıs, 5. sınıf öğrencileri için 4 Mayıs, 6. sınıf öğrencileri için 5 Mayıs, 7. sınıf öğrencileri için 6 Mayıs ve 8. sınıf öğrencileri için 7 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

09.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan sınavlara öğrenciler, https://nevsehir.eduskop.net/ adresinden okullarını seçip okul numaralarını girerek katılabilecek.