Nevşehir Belediyesi'nden gençlerin eğitimine tam destek

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de açılan ücretsiz kurslara gençler büyük ilgi gösteriyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'e bağlı Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı’nda bulunan KAPEM’de 50. Dönem kursları geçtiğimiz hafta başladı. Merkezde bu dönemde İngilizce A1 ve A2, Almanca A1 ve A2, Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk, Medya Okuryazarlığı, Türk İşaret Dili (TİD), İnternet Programcılığı, Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü, Yağlı Boya ve 10-14 yaş grubundaki çocuklar için Tiyatro Drama Kursları açıldı.

Hafta içi gündüz ve akşam ile hafta sonu açılan kurslara özellikle gençler büyük ilgi gösterdiler. Sınırlı kontenjanlarla açılan kurslara 320 öğrenci devam ederken kurslar içerisinde özellikle yabancı diller de yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

KAPEM’de 51. Dönem kursları Aralık ayında açılması planlanırken kurslara katılmak isteyenler kayıt dönemi başladıktan sonra Nevşehir Belediyesi’nin www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.