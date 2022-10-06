Nevşehir Belediyesi'nden festival mesaisi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gençlere yönelik olarak düzenlenen festival başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ülkenin dört bir yanından gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen festivalde Nevşehir Belediyesi standı yoğun ilgi görürken, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da festivale katıldı. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen ve gerçekleştirilecek olan çeşitli projelerin tanıtıldığı Nevşehir standını ziyaret eden gençlerle yakından ilgilenen Başkan Savran, ziyaretçilere çeşitli hediyelerden dağıtarak ikramlarda bulundu.

Yerel Yönetimler Gençlik Festivali olan “Tam Bana Göre Festival” beş gün sürecek, konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine, atölyelerden deneyim alanlarına kadar gençlerin aradığı her şeyi katılımcılarına sunacak. Anadolu'nun dört bir yanından gelen lezzetleri deneyimleme, sosyalleşme, sertifikalı eğitimler, geleceğine değer katan etkinlikler, spor, e-learning eğitimlerine giriş imkanları sağlayan festival, sergi ve deneyim alanları, etnospor, sürpriz yazarlarla söyleşiler, sahaflar ve yayıncılar ile yerel yönetim stantlarına ev sahipliği yapıyor.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Nevşehir Belediyesi standı, 9 Ekim’e kadar konuklarını ağırlamaya devam edecek.