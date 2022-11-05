Nevşehir Belediyesi'nden çocuklara tatil hediyesi

Nevşehir Belediyesi tarafından 12 Kasım Cumartesi günü çocuklara ara tatil hediyesi olarak sahnelenecek olan Ceviz Adam Müzikali için bilet dağıtımına başlandı. 3 seans halinde gösterilecek olan müzikal için biletler ücretsiz olarak Kültür ve Sanat Merkezi’nden alınabilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Günleri Etkinlikleri, 12 Kasım Cumartesi günü Nevşehirli çocukları interaktif bir şekilde hem eğlendirip hem de düşündürecek olan Ceviz Adam Müzikali ile devam edecek. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde 13.00-15.00 ve 17.00 saatlerinde sahnelenecek olan müzikali ara tatil dönemine giren tüm çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek.

Eşsiz dansları, görsel şölenleri ve güçlü sahne prodüksiyonu ile çocukların ilgiyle izleyeceği müzikale biletsiz izleyici kabul edilmeyecek. Anne ve babalar çocukları için ücretsiz olan biletleri Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edebilecek.