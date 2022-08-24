Nevşehir Belediyesi'nden 'akıl' işi başarı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM Akıl ve Zeka Oyunları Kursu öğrencileri, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Tazof 1. Kulüpler Arası Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 3.’sü oldu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Tazof Kulüpler Turnuvası, Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Şampiyonada Nevşehir’i temsil eden ve Doğukan Kuzugüden, Poyraz Efe Doğan, Azra Teke, Kayra Çiftçibaşı, Berra Gültekin, Ecem Buğlem Akkaya, Elif Can ve Muhammed Emin Uz’dan oluşan Nevşehir Belediyesi KAPEM Akıl ve Zeka Oyunları Takımı 2 gün boyunca 10 farklı zeka oyununda yarıştı.

Türkiye genelinde birçok ilden katılımın gerçekleştiği turnuvada Eda Doğan liderliğindeki Nevşehir Belediyesi KAPEM Akıl ve Zeka Oyunları Takımı, Türkiye 3.’sü olarak kupa, madalya ve para ödülü kazandı.

Kayseri Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt, Kayseri İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kayseri İl Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar katıldı.